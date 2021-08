¿Qué significa la aprobación total de la vacuna Pfizer contra el Covid-19 por parte de la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés)?

La vacuna Pfizer/BioNTech había sido autorizada como un medicamento de emergencia por la reguladora de medicamentos de Estados Unidos para combatir el coronavirus; sin embargo, con su autorización total, el mundo puede confiar en que el fármaco reúne los mayores estándares de seguridad, efectividad y calidad de fabricación que la FDA requiere para aprobar un producto.

El presidente y director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, confía que la aprobación total de la vacuna para los mayores de 16 años “ayude a aumentar la confianza en nuestra vacuna, ya que la vacunación sigue siendo la mejor herramienta que tenemos para ayudar a proteger vidas y lograr la inmunidad colectiva”.

Today, FDA approved the first COVID-19 vaccine for the prevention of #COVID19 disease in individuals 16 years of age and older. https://t.co/iOqsxXV1fj

— U.S. FDA (@US_FDA) August 23, 2021