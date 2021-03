Cada última hora, la humanidad entera tiene puesta su esperanza en la vacuna contra el coronavirus que fue aprobada a finales del año 2020. Sin embargo, muchas personas creen que al estar vacunados ya no hay posibilidad de contagiarse del virus.

Debido a su rápida aprobación, no hay una certeza completa de que una persona inoculada no se contagie de la COVID-19, por eso es importante seguir usando mascarillas y mantener distancia social.

Las vacunas contra el coronavirus preparan las defensas naturales del cuerpo cuando el sistema inmunológico, al reconocer y combatir los virus y bacterias, las atacan. Por eso se entiende que, si el cuerpo se expone a esas enfermedades, está listo para destruir al virus.

Si algunas de las personas que ya han sido vacunadas se enferman, tendrán menos posibilidades de desarrollar síntomas graves de la enfermedad.

¿Los vacunados ya no se enferman de coronavirus?

El hecho de que una persona vacunada se contagie con el virus no quiere decir que no desarrollará la enfermedad, sino que tendrá menos posibilidades de enfermar gravemente, pero lo que aún no se sabe es si esa persona puede contagiar a otros.

En Europa, la vacunación apenas ha alcanzado al 1.5% de la población, pero el uso de mascarilla, lavado de manos y distancia social siguen siendo las mejores armas para disminuir contagios y así evitar que aparezcan nuevas mutaciones.

Casi todas las vacunas disponibles son de dos dosis, y después de la primera aplicación hay una buena respuesta inmune, pero ésta se activa al menos dos semanas después de la inoculación.

La segunda dosis es la que realmente aumenta la repuesta inmune y brinda la inmunidad necesaria para enfrentar el virus. “Todavía no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad de las vacunas que tenemos en este momento. Estamos siguiendo a las personas que han recibido vacunas para así averiguar si su respuesta inmunitaria es duradera y para saber el tiempo durante el cual están protegidas contra la enfermedad”, explicó la doctora Katherine O´Brien, experta en vacunas de la OMS.

¿Las personas vacunadas pueden contagiar a otras personas?

La especialista explicó también que quienes son vacunados y se infectan, podrían tener una carga viral menor y así menos posibilidades de enfermar a otros.

Las vacunas ofrecen dos tipos de inmunidad: efectiva y esterilizante. La primera evita que el virus ocasione una enfermedad grave, pero no puede evitar que ingrese al cuerpo humano o se reproduzca.

En cuanto a la segunda, la inmunidad esterilizante sí puede prevenir la infección e incluso evitar casos asintomáticos. Aunque lo ideal es que la vacuna produzca este tipo de inmunidad, es algo que rara vez se consigue.

Los especialistas resaltan en que el éxito de las vacunas contra el coronavirus se ha medido al evitar que se produzca una infección grave, más no por evitar los contagios.

Sin embargo, continúan realizando análisis para medir si las vacunas pueden bloquear la infección hacia otros, se prevé que los resultados puedan estar listos en unas semanas más.

Es posible que una persona vacunada replique el virus en su organismo, pero aun no se sabe a ciencia cierta si es incapaz de contagiar a otras personas pues se requieren más investigaciones

De acuerdo con estudios recientes, la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca, Pfizer BioNTech y Moderna podrían tener el potencial para reducir la transmisión del virus gracias a su nivel de bloqueo de la infección.