La vacuna contra el Covid-19 es la luz al final de un túnel muy turbio y mortífero; sin embargo, a pesar de tener la inyección completa, es decir las dos dosis, la realidad es que la protección NO es inmediata y a continuación te explicamos una por una cuánto tiempo tarda en cuidar a los vacunados contra el virus del SARS-CoV-2.

Antes de explicar cuánto tiempo tardan en proteger cada una de las vacunas, te decimos cuales están en el “mercado” tanto en Estados Unidos como en México.

En EU la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó el uso de emergencia de tres vacunas contra el Covid-19. Es decir, las desarrolladas por las farmacéuticas PfIzer, Moderna, Novavax y Johnson & Johnson.

Mientras que en México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) avaló las vacunas Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino, Sputnik V e incluso la Covaxin.

La eficacia de la vacuna contra el Covid-19 de esta empresa es de 14 días después de la primera dosis y del 95% siete días después de la segunda dosis con un 63% de eficacia.

Cabe señalar que la segunda dosis de ésta vacuna deberá ser administrada después de 21 días. Entre los efectos secundarios de la inyección están la fatiga de corta duración, fiebre, dolores musculares y reacciones alérgicas.

La vacuna contra Covid-19 de Modera hace efecto 14 días después de la primera dosis de un 80% y aumenta a 94.5% 14 días después de la segunda dosis. Cabe señalar que la segunda vacuna podrá suministrarse 4 semanas después de la vacuna contra el virus del SARS-CoV-2.

La inyección tiene efectos secundarios como dolor, hinchazón, enrojecimiento en el brazo donde aplicaron la vacuna, resfriado, cansancio y dolor de cabeza.

Después de la dosis, solo hay una, hace efecto 14 días después con un efecto de entre 66.3% y 83.5%. Cabe señalar que se trata solo de una dosis.

Hay que recalcar que los efectos secundarios de la vacuna son urticaria, zumbido en los oídos y eventos tromboembólicos.

La vacuna contra el Covid-19 de esta empresa alcanza eficacia del 83.4% después de 14 días e incrementa a 89.3% con la segunda dosis. Cabe señalar que los efectos secundarios aún no se publican.

La segunda dosis de la inyección tiene que suministrarse 21 días después.

