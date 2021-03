Una sola dosis de las vacunas contra el coronavirus desarrolladas tanto por Pfizer como por AstraZeneca pueden reducir las hospitalizaciones entre los mayores de 80 años en más de un 80 %, según los datos de un estudio preliminar divulgado este lunes por la agencia pública de salud de Inglaterra (PHE).

A unos cuantos días de que cumpla un año de que la pandemia por COVID-19 fue declarada, en varios países ya se ha visto la reducción de la tasa de mortalidad desde que se inició el programa de vacunación para la población vulnerable y el equipo médico a finales de diciembre del año pasado. Fue el 11 de marzo de 2020 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó la declaratoria acerca de la enfermedad que ya afectaba a varios países.

🚨 BREAKING 🚨

"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020