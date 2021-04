Las vacunas de Moderna y Pfizer contra el Covid-19 estarán en vigilancia y es que los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) anunciaron un nuevo estudio en el que intentarán descubrir la razón de que en un número, aún no divulgado, de personas presentaron severas reacciones alérgicas.

De acuerdo con NIH, el estudio estará centrado en “si la gente que es muy alérgica o tiene un desequilibrio relacionado con los mastocitos enfrenta un mayor riesgo de desarrollar una reacción alérgica inmediata y sistémica a las vacunas de Moderna o Pfizer y BioNTech“.

Hay que recordar que a la fecha en Estados Unidos, las reacciones alérgicas más “raras” comenzaron a generar preocupación en la población por lo que Anthony Fauci, principal epidemiólogo de EU, decidió sustentar el estudio que realizarán en las próximas semanas.

En dicho estudio participarán 3 mil 400 adultos de entre 18 y 69 años, a quienes someterán a pruebas en 35 centros académicos de investigación de alergias en Estados Unidos. Cabe señalar que alrededor del 60% de los participantes tendrán un historial de reacciones alérgicas graves o un diagnóstico de una enfermedad de los mastocitos, como la mastocitosis.

En Virginia, Estados Unidos, un hombre de 74 años, llamado Richard Terrell, recibió la vacuna de Covid-19 recientemente, y al poco tiempo, sufrió una peculiar reacción, como lo informó ABC 8News. La inusual respuesta a la inyección hizo que el afectado debiera ser hospitalizado por varios días.

El pasado 6 de marzo, Terrell acudió a su cita para recibir la única dosis de Johnson & Johnson, que ha demostrado tener una alta efectividad contra el SARS-CoV-2. De momento, no manifestó ninguna molestia. Sin embargo, cuatro días después, presentó un sarpullido en una de las axilas, y al poco tiempo, éste se extendió por todo su cuerpo.

Como él mismo explicó al medio estadounidense, su piel se enrojeció por completo y comenzó a descamarse, además sentía una comezón constante e intensa, así como ardor y dolor en todo el cuerpo. Luego, los síntomas empeoraron: la dermis de sus piernas y brazos se inflamaron de forma alarmante. Fue entonces que decidió ir a consulta con un dermatólogo, quien le recomendó ir al área de urgencias.

ADVERTENCIA las siguientes imágenes podrían herir la susceptibilidad del espectador, se recomienda discreción:

