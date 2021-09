Una de las principales preocupaciones que existen alrededor de los rebrotes de contagios en medio de la tercera ola de COVID-19 en México, es la aparición de nuevas variantes del virus como la Lambda, la cual ya está siendo estudiada por la comunidad científica para determinar su comportamiento, así como su capacidad de transmisión y su grado de letalidad.

Aquí te explicamos todo lo que se sabe de la variante Lambda, su origen, qué diferencias tiene con la Delta y en qué estados de México está presente.

Variante Lambda

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la variante Lambda del Coronavirus se detectó por primera vez en Perú en diciembre de 2020, y a diferencia de las otras variantes como la Alfa, Beta, Gamma y Delta, que fueron denominadas como preocupantes por su alto grado de transmisión y mortalidad, Lambda fue catalogada como de interés, lo que significa que podría ser más peligrosa que la cepa original, pero aún no hay datos suficientes para demostrarlo.

Aunque en Perú, así como en otros países sudamericanos como Argentina, Ecuador y Chile, ésta se convirtió en la variante predominante, la Delta sigue siendo la más preocupante para los organismos de salud en todo el mundo, pues es la más transmisible de todas las registradas hasta el momento.

Presencia en México

La OMS dio a conocer que la variante Lambda ya está presente en 40 países, entre ellos México; de acuerdo con la Secretaría de Salud, el primer caso se registró el pasado 19 de agosto en Colima.

Desde entonces, esta mutación del virus Sars-CoV-2 se ha propagado por toda la República y ya hay un total de 188 casos en 18 entidades; circula principalmente en Tabasco, con 75 casos, seguido de Querétaro que registra 33, la Ciudad de México con 17 y Campeche y Sinaloa con 15 casos cada uno.

Además, el Estado de México reportó ocho casos, Nuevo León cinco, Veracruz cuatro y Yucatán tres, mientras que en Chiapas, Hidalgo, Jalisco y Oaxaca se registraron dos casos respectivamente; por su parte las autoridades de salud de Baja California, Chihuahua, Colima, San Luis Potosí y Zacatecas tienen un solo caso.

Ante esto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell aseguró que no existe ninguna evidencia que demuestre que la variante Lambda sea más agresiva, ni que aumente la posibilidad de que la gente sea hospitalizada o muera por ella.

También dijo que no es necesario tomar nuevas medidas para controlarla más allá de las recomendaciones sanitarias como usar cubrebocas, lavado frecuente de manos y mantener la sana distancia, pues las vacunas han demostrado ser efectivas ante las nuevas variantes.

Diferencias y similitudes entre Lambda y Delta

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) explicó que la variante Lambda aún no se ha documentado lo suficiente como para poder compararla con otras como la Delta y que no existe evidencia de que sea más agresiva o cause reacciones severas; sin embargo, los primeros reportes señalan que tiene una capacidad de transmisión más grande que las otras y señalaron que el periodo de incubación de esta mutación del virus es más rápida que las demás.

Por su parte, los investigadores de la Universidad de Nueva York encontraron que Lambda comparte características con la variante Delta y puede afectar las células pulmonares en caso de infección, pero las vacunas de Pfizer y Moderna la neutralizan casi por completo.

La Lambda no tiene síntomas diferentes a las demás variantes de COVID-19, pero esto no significa que sea menos preocupante, pues mantiene molestias como fiebre, tos, pérdida del olfato y gusto en los pacientes.

En este sentido, la variante Lambda sigue causando extrañeza y dudas en las organizaciones de salud a nivel mundial, por lo que deberán seguir estudiando su comportamiento para poder obtener información detallada sobre ella y revelar si representa un riesgo para la población en general.