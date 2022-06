El vicepresidente de Rayados, Pedro Esquivel, dio a conocer que el Estadio BBVA tendrá tres modificaciones para cumplir con las peticiones de FIFA de cara a la Copa del Mundo 2026, para la cual fue designada como sede.

“Son tres cosas básicamente las que tenemos en una agenda con la FIFA, la primera es un tema de ventilación para el campo, todavía no está claro si es subterráneo o por arriba”, explicó.

“La segunda es toda el área de prensa, los requerimientos de FIFA para este tipo de eventos implica más espacio de lo que hoy tenemos en el estadio, entonces habrá una adecuación y la tercera es la zona VIP, que también por el tipo de personalidades que vienen a estos eventos necesitamos hacer esos ajustes, pero son adecuaciones menores, son procesos que empezaremos en el 2023 y que estaremos trabajando en los próximos tres años”, expresó.

Tras el anuncio de que el Estadio BBVA será sede de la justa del orbe, el directivo aseguró que los años por venir serán algo relevante para Nuevo León, precisamente porque albergará partidos de la Copa del Mundo.

“Esto te da confianza, nivel de compromiso y van a ser años interesantes , importantes para lo que viene para el Estado”, agregó el directivo del conjunto regiomontano.

Duilio Davino, presidente de Rayados, declaró que más allá del estadio, Nuevo León cuenta con todos los requerimientos de FIFA y que están contentos porque el BBVA fue designado como sede de la Copa del Mundo.

“Fue un esfuezo desde el 2017 cuando se intentó pelear por esta sede y que cinco años después lo están autorizando, estamos contentos, felices, es positivo para todos los regiomotano, para todo el Estado”, aseguró.

“El estadio es la última parte que puede ver FIFA, hay muchos estadios en el mundo, pero una ciudad como esta, con los atractivos que tiene, la cantidad de gente que puede hospedar, restaurantes, museos, atractivos, en fin, centros de entrenamiento que es requerimiento de FIFA, Monterrey también cumple con eso”, agregó.

