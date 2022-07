A cuatro meses de que arranque la Copa del Mundo de Qatar 2022 y con el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX en marcha, en las últimas horas se dio a conocer una imagen de Gerardo “Tata” Martino, estratega de la Selección Nacional de México, en el partido Newell’s-Racing en su natal Argentina, adónde además acudió para atender asuntos familiares.

El DT del Tricolor fue captado este sábado 16 de julio con Lionel Scaloni, timonel de la selección de Argentina (rival de México en el próximo Mundial), en las entrañas del Estadio Marcelo Bielsa, donde Newell’s empató 0-0 ante Racing; la imagen generó diversas reacciones en redes sociales.

Cabe recordar que Martino realiza continuos viajes a su natal Argentina; sin embargo, en el de los cuatro meses que faltan para que comience el Mundial, y con la premisa de que aún hay jugadores mexicanos que buscan un lugar en la nómina del Tata, su ausencia de los partidos del balompié mexicano generó más polémica.

En redes sociales se pudieron leer mensajes en los que se reprochó al técnico de México por estar en los juegos de la Liga de Argentina y no en los de la Liga MX. Por ejemplo, Javier Alarcón publicó en Twitter: “¿Qué chingados hace allá Martino? Debe ser decepcionante para todos los jugadores que se esfuerzan por buscar un lugar en Qatar en base a su rendimiento actual ser ignorados”.

#YonDeRisa ¿ Qué chingaos hace allá Martino? Debe ser decepcionante para todos los jugadores q se esfuerzan por buscar un lugar en Catar en base a su rendimiento actual ser IGNORADOS pic.twitter.com/oE0MnGW4r9 — Javier Alarcón (@Javier_Alarcon_) July 17, 2022

Emanuel Villa fue otro de los que expresó su enojo con Martino: “Es una falta de respeto total a todo el país, no solo a los futbolistas! Me vale m… si le dieron permiso o no de la FMF! El debería de estar acá, viendo de cerquita a sus jugadores”, publicó.

Otros comunicadores se estrellaron en el mismo sentido, así como algunos aficionados, ante la imagen que se hizo viral apenas fue revelada por Roby Martínez, de la Comisión Directiva de Racing Club.

¿QUÉ HACE EL TATA MARTINO EN ARGENTINA?

Se sabe que Gerardo Martino viajó a Argentina para atender asuntos estrictamente familiares, además de que dicho viaje fue realizado con el conocimiento de la Federación Mexicana de Futbol, cómo otros que ha realizado durante tu estancia en la Selección Nacional de México.

Cabe recordar que será el próximo 26 de noviembre cuando el Tri enfrente a la selección Argentina en en Estadio Lusail a las 13:00 horas (hora del centro de México), duelo correspondiente a la Fase de Grupos de Qatar 2022.