Caleb Plant ha sacrificado mucho por el boxeo y su pelea ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez el próximo 6 de noviembre no podía ser la excepción, por lo que a pesar de declarar que no es fan de las vacunas, decidió finalmente inocularse para poder enfrentar así al pugilista jalisciense.

“No es algo político, pero no soy fan de las vacunas. No me opongo a la gente que sí se vacunó. Creo que si eres joven, fuerte y sano, como yo, no hay problema, pero no estoy muy seguro de los efectos (de las vacunas) a largo plazo”, afirmó el peleador estadunidense.

Cuestionado por reporteros tras el combate entre Manny Pacquiao y Yordenis Ugás en Las Vegas, Nevada, indicó que “si me contagiara de Covid podría recuperarme sin problemas. Sí me vacuné, porque no quiero dejar pasar esta oportunidad. Ya sacrifiqué muchas cosas por este deporte. No dejaré que algo como el Covid se interponga en mi camino para cumplir mi destino”.

Sigue molesto

Luego de que ‘Canelo’ le exigiera un bono económico para evitar pérdidas millonarias en caso de que Plant tuviera algún problema de salud que le impidiera presentarse a la pelea y obligara a conseguir algún sustituto, la molestia de ‘Sweethands’ se incrementó porque en caso de que el mexicano saliera positivo el pleito debía simplemente reprogramarse y, más aún, porque otra de las condiciones para su enfrentamiento contra el tapatío era que se vacunara.

Ello, debido a que la lucha contra el virus SARS-Cov-2 ha hecho obligatorio ciertos protocolos que, no obstante, el campeón mundial estadunidense de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) no comprende, pero tiene que seguir ante la nueva normalidad.

¿Nueva normalidad?

Todo esto surgió luego de que la pelea entre Tyson Fury y Deontar Wilder programada para el 24 de julio pasado tuvo que reprogramarse pues el campeón inglés dio positivo a Covid, lo que trajo grandes pérdidas.

Como sea y luego de que tras la declaración de emergencia sanitaria por la Organización Mundial de la Salud se han presentado 200 millones de casos confirmados y 4.4 millones de muertes, las campañas de vacunación a nivel mundial continúan y ambos pugilistas ya comenzaron a prepararse bajo los nuevos esquemas de seguridad sanitaria.

En caso de vencer a Plant, ‘Canelo’ Álvarez se convertiría en un personaje histórico, al ser el primer mexicano en conquistar su categoría y alzarse como campeón indiscutido.

Si Caleb vence al mexicano le quitaría sus cuatro cinturones de peso supermediano, aunque pese a que se ha mantenido invicto durante 21 peleas no es favorito ni en las apuestas ni para la afición.