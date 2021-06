Cancún. El gobernador Carlos Joaquín acudió al abanderamiento de la Delegación Deportiva de Quintana Roo en los Juegos Nacionales CONADE 2021, con estas competencias inicia una nueva etapa para el deporte.

Los atletas que conforman la delegación quintanarroense se han destacado por su compromiso, esfuerzo y entrega para conseguir sus metas y representar dignamente a la entidad, pasando por diferentes etapas competitivas, demostrando que son los mejores para dejar en alto el nombre de Quintana Roo.

“Estoy seguro que tendremos muchos éxitos, muchas medallas, tenemos sin duda una gran cantidad de buenos deportistas, excelentes deportistas, por eso felicidades a todas y a todos ustedes, a todos nuestros deportistas” señaló el Ejecutivo.

Al evento asistió Jesús Antonio López Pinzón, presidente de la COJUDEQ, Andy Emanuel Guerrero Sánchez, Clío Yohanam Bárcenas Escalona, entre otros atletas de alto rendimiento.

“Es un orgullo estar en estos próximos juegos de la CONADE 2021 bueno es un orgullo representar a mi estado que es Quintana Roo, estoy muy feliz de estar presente en estos primeros juegos nacionales entonces es muy padre la verdad pues ahorita estamos entrenando doble sesión hago como 6 horas al día de mi deporte, trajimos a un extranjero para que entrenará con nosotros entonces estamos preparando muy bien para los juegos nacionales” señaló la deportista Clío Bárcenas.

Por su parte en nadador paralímpico Andy Guerrero, destacó que “la preparación no ha sido fácil porque he tenido que volver a retomar el ritmo que durante este tiempo de pandemia que había perdido, pero realmente todo está saliendo conforme se ha ido planeando estuve entrenando dos horas al día en agua y he estado haciendo acondicionamiento físico también entre la semana, bien yo espero poner en alto el nombre del estado de Quintana Roo y espero llegar a mejores marcas porque siempre lo he estado haciendo incluso mejorarme con el propósito de representar dignamente a mi estado”.

Para la preparación de los deportistas se han implementado diversas estrategias para preservar su salud, así como elevar su calidad deportiva, procesos de seguimiento para integrar a los deportistas a las selecciones estatales, competencias y concentraciones cuidando siempre los protocolos de salud que previenen los contagios de Covid19

Ante esto el presidente de la COJUDEQ, Antonio López Pinzón señaló que “la actual administración ha considerado el recurso humano como lo más importante, y más en estos momentos de pandemia, por lo que se han impulsado diversas estrategias en el ámbito deportivo, como las plataformas digitales, mismas que se convirtieron en invaluables aliados para llevar alternativas de actividad física a favor de la población, ante el cierre de espacios públicos, herramientas que han permitido un regreso paulatino a los centros de entrenamiento”.

También destacó que la delegación deportiva está integrada por más de 750 atletas y técnicos que representan a la entidad en 29 disciplinas deportivas de los Juegos Nacionales CONADE, mismas que tendrán lugar en ocho sedes al interior del país.

Acompañado por Clara Emilia Díaz Aguilar, encargada del despacho de la presidencia municipal de Benito Juárez, el gobernador confirmó su confianza en los deportistas para continuar dejando el nombre de Quintana Roo el alto en cuanto a la calidad de sus deportistas.

Quintana Roo se mantuvo entre los primeros diez lugares nacionales en la edición final de la olimpiada nacional, obteniendo el 5° lugar al obtener 124 medallas (40 oro, 34 plata y 50 bronce); nacional juvenil 8° lugar al obtener 102 medallas (28 oro, 25 plata y 49 bronce), así como en la paralimpiada nacional 2019 15° lugar con 50 medallas, 21 preseas más que la edición 2018 al obtener 50 medallas (21 oro, 20 plata y 10 bronce) disciplinas de para atletismo, para natación y danza deportiva sobre silla de ruedas.

Para finalizar, el gobernador tomó protesta a los atletas de alto rendimiento que representarán al estado en las competencias y celebró con orgullo el talento deportista quintanarroense.