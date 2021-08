Cancún, 1 de agosto.- No oculta su felicidad, la sonrisa que esboza, después del triunfo de Cancún FC ante Raya2, en el ‘Gigante de Acero’. Su gol, el primero en la nueva etapa de ‘La Ola”, ahora dirigido por el profesor, Federico Vilar, significó un gran debut ante Raya2 en el Torneo Apertura 2021 de la Liga de Expansión ‘Grita México’: “Muy agradecido con Dios por esta oportunidad que me brinda, un sentimiento muy grande debutar con un gol. Que sea un principio bueno, podamos meter más goles y asistencias para contribuir con el equipo”, destacó el habilidoso futbolista cancunense.

El dorsal ’21’ es uno de los hombres que ha encajado muy bien en el esquema de ‘El Jefe’ y ya demostró de lo que puede ser capaz, con esa picardía que lo distingue para encarar a los rivales: “Desde luego, agradecer al profesor, Federico Vilar, por la oportunidad que nos brinda a nosotros como jugadores. Vienen cosas muy importantes”, pronosticó.

También reconoció las muestras de cariño que recibió de parte de la afición del equipo: “Se sentía una vibra muy importante, el apoyo de la afición cancunense. Muchas gracias a todos los que me mandaron mensaje y también a los que no, porque sé que me enviaron sus buenos deseos. Quédense tranquilos que vamos a dar lo mejor en cada partido”, evidenció.

Pioneros, su ‘alma mater’

Zaragoza lleva en la sangre la estirpe pionera, ya que militó con la escuadra de la Tercera División Profesional, Pioneros Junior, en 2014. Una campaña después, sería tomado en cuenta por el plantel de la Liga Premier, hasta que poco a poco sumó minutos como titular. Fueron seis años los que defendió a Pioneros.

En el Apertura 2017 y Clausura 2018 hizo lo propio con los Pumas de la Universidad en la Liga Premier y con la Sub 20 auriazul. Ya en 2019, retornó a casa, convirtiéndose en pieza clave de los caribeños, incluso con participación en el Torneo Internacional Premier, celebrado en el ‘paraíso’. Para el actual Apertura 2021 de la Liga de Expansión MX, sin duda, es uno de los grandes fichajes para esta campaña.

‘La Ola’ ya inició su preparación para el duelo ante Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el martes 10 de agosto, en el estadio ‘Andrés Quintana Roo’.