El sábado 5 de marzo del 2022 fue uno de los días más oscuros en toda la historia del futbol mexicano, según varios aficionados, tras los actos de violencia extrema que se presentaron en el Estadio La Corregidora.

Luego de la extrema batalla campal que se presentó en el estadio entre los fanáticos de Querétaro y Atlas en partido de Liga MX, varios aficionados pidieron en redes sociales quitarle a México la sede del Mundial 2026.

La Copa del Mundo 2026 está programada para celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá, pero gran cantidad de aficionados exigieron en redes sociales que se le retire la sede al país azteca.

Tengan huevos y eliminen a México del Mundial y quítenle la sede del 2026, @FIFAcom. #17Muertos — Annie Castillo👑 (@_anniecastillo) March 6, 2022

De igual manera, varios aficionados pidieron también que la FIFA deje a la Selección Mexicana fuera del Mundial Qatar 2022 a celebrarse en noviembre, como ocurrió con Rusia, debido al conflicto con Ucrania.

Si la FIFA eliminó a Rusia del Mundial por algo extrafutbolistico. Con lo sucedido en Queretaro debe retirar la sede del mundial 2026 a México, excluirlo del mundial de Qatar y suspender toda competencia en ese país. Lo de Querétaro es violencia pura e injustificada — Alan Rodriguez (@RodriguezAlanOk) March 6, 2022

Resto de la jornada 9 fue suspendida

La Liga MX suspendió el resto de la jornada 9 del Clausura 2022, con los tres partidos que estaban programados para celebrarse este domingo: Mazatlán vs Pumas, Tigres vs Pachuca y Atlético San Luis vs Xolos.