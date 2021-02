Alexis Vega se ha negado a acudir a los microciclos que planea realizar la Selección Sub-23, porque anda molesto o mal aconsejado, tras lo que sucedió en el pasado reciente.

El delantero ya no quiere reunirse en el Centro de Alto Rendimiento, por la lesión que le provocaron en el juego amistoso contra Cruz Azul, pero también alguien en la directiva de las Chivas le ha hablado al oído para no asistir y así no jugar el Preolímpico, que se desarrollará en marzo, y así no dejar al equipo tapatío sin uno de sus principales atacantes.