Este día será clave para los Pumas. Andrés Lillini se sentará a platicar con Alfredo Talavera para saber si está listo para regresar a la cancha, después de la lesión ocurrida en el último juego de la temporada regular ante Cruz Azul.

El veterano portero acompañó al equipo a Pachuca, y se habla que ha reaccionado muy bien a su tratamiento de recuperación: “Talavera avanza, hablé con él profundamente y mañana vamos a tomar la decisión, pero primero, hay que decirlo, está su salud, no lo vamos a arriesgar para nada. Veremos los exámenes que se le harán y tomaremos la decisión”.

Pero si no está, no hay problema, ahí está Julio González, “Julio ha madurado mucho y nos ha llevado de la mano. Tenemos mucha confianza en él”. Favio Álvarez, autor del gol de la victoria, salió con una fuerte molestia en la rodilla derecha. También se le harán exámenes para saber la gravedad de su lesión. “Lo de Favio Álvarez esperamos que sólo sea una molestia, el doctor me dijo que hasta ahora sólo puede decir eso”.