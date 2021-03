Jorge El Travieso Arce se convirtió en tendencia en las últimas horas por su llamativo video de apoyo a Mario Zamora, candidato de la alianza PRI-PAN-PRD para gobernador de Sinaloa. Incluso hasta “amenazó” con dar ching****** a quien no lo vote.

A través de un video publicado en sus cuentas de redes sociales, el exboxeador aparece corriendo en un parque, cuando se detiene frente a unos jóvenes que le piden una selfie. La situación parece normal por la popularidad del Travieso.

Pero, luego, el excampeón mundial comenzó a hacer proselitismo, ya que les pregunta sus edades para saber si pueden votar. Cuando les responden afirmativamente, el atleta les preguntan a quiénes votarán y sus respuestas inmediatas son contundentes: “Zamora”.

Inmediatamente, Travieso Arce se muestra contento por las contundentes respuestas y dice que él es bueno. Pero, lo llamativo de este apoyo a Mario Zamora es que termina con una brutal advertencia.

Buenas tardes😃 mi raza me fui a vivir a Hermosillo pero siempre que vengo a mi tierra recuerdo donde me preparé tantos años el Parque Sinaloa me encontré a estos Jóvenes y les pregunté por quién van a votar? Ya escucharon @MarioZamoraG es el bueno no se confundan #VaXSinaloa RT pic.twitter.com/eEfTJwCqrn

— Jorge Arce (@TraviesoArce) March 9, 2021