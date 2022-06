Durante la conferencia mañanera de este lunes el presidente de México Andrés Manuel López Obrador se tomó un momento para felicitar a Juan Toscano-Anderson, primer basquetbolista mexicano en ganar un campeonato de la NBA.

Toscano se coronó con los Golden State Warriors, quienes vencieron a los Boston Celtics, y por esa razón el mandatario le mandó su felicitación desde el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

“Quiero aprovechar para enviar un saludo, una felicitación a Juan Toscano-Anderson, primer basquetbolista mexicano en obtener el campeonato de la NBA en San Francisco, nuestro paisano. Felicidades, muchas felicidades”, dijo AMLO.

Warriors y Celtics llevaron la serie final hasta el sexto juego, donde los Golden Satate derrotaron 103 a los Boston y se consagraron como los nuevos campeones de la temporada 2021-22.

Undrafted out of Marquette in 2015, a stop in the NBA G League and now NBA CHAMPION in Year 3… Juan Toscano-Anderson! #NBA75 pic.twitter.com/o2zW5nX1Ip

— NBA (@NBA) June 17, 2022