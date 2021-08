La titular de la Conade, Ana Guevara, se reservó su punto de vista con el tema polémico que se ha generado con las jugadoras de softbol luego de que abandonaron en botes de basura los uniformes que utilizaron en competencia, entrenamiento y estancia en la villa olímpica.

“Yo no quisiera dar un punto de vista porque no tengo la versión de ellas, no quisiera generar o enardecer la polémica, sobre todo atrás de lo que mediáticamente se hizo, que si eran mexicanas o mexicoamericanas. Por supuesto que tendrá que investigarse quién fue y por qué lo hicieron, pero también se debe ver que hay un vacío tremendo por parte de quienes están a cargo de la delegación dentro de la Villa, y de no informar cuál es el reglamento, más allá del patriotismo exacerbado que se da o no del abandono de la ropa,” declaró Guevara.

En lo que sí está en desacuerdo fue en el tema de que las deportistas hayan utilizado las redes sociales para crear controversia con ese tema sin antes realizar una investigación previa de lo que sucedió. Las boxeadoras Brianda Cruz y Esmeralda Falcón fueron quienes dieron a conocer fotografías en sus redes sociales del abandono de las vestimentas.

“Los deportistas no tienen conocimiento de hasta cuánto puedes decir o utilizar las redes para comunicarte, y ahora en nuestro país tenemos un sentimentalismo profundo por lo que vale el uniforme olímpico, pero en Estados Unidos donde reciben cantidad de equipo se vuelve utilitario, y no estoy justificando, pero no quiero hacer un juicio de valoración de quién tiene la culpa pero hay que tomar cartas en el asunto”, mencionó la ex velocista.

Este uniforme representa años de esfuerzos, sacrificios y lágrimas.

Este uniforme representa años de esfuerzos, sacrificios y lágrimas.

Todos los deportistas mexicanos anhelamos portarlo dignamente, y hoy tristemente el equipo mexicano de sóftbol lo dejó todo en la basura de las villas olímpicas.

Por lo tanto, Guevara señaló que los deportistas no están informados sobre el hecho de tener un adecuado comportamiento en la Villa Olímpica.

“Al menos en lo que me tocó a mi vivir hubo un reglamento de conducta en torno al uso de los aros olímpicos, en torno al comportamiento dentro de la Villa o al uso de uniforme, y de quienes tengan patrocinio, y hasta donde está permisible el uso de las redes y lo que todo esto desencadena, como fotos y comentarios y mal uso de este tipo de situaciones, y creo que es importante restablecer de quién lleva la responsabilidad y todo aquello que no se informa o que se desconoce y que por eso pasan ese tipo de situaciones, donde lamentablemente el escrutinio público se volvió severo ante una situación como esta, pero las personas que están responsables del equipo debieron prever esto”, dijo.