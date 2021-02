Una “Revolución”, así define Ana Zavala el lugar que está tomando la mujer en el futbol mexicano. Exfutbolista del León Femenil, Ana actualmente es la única entrenadora de un equipo varonil de futbol profesional en México.

A sus 25 años y después de su paso como portera en la Liga MX Femenil, Ana Zavala se convirtió en la directora técnica del Club Delfines de Abasolo de la Tercera División Profesional, un lugar en el que se visualizaba desde que defendía la portería del cuadro esmeralda.

“Desde que se creó la Liga MX Femenil comenzó una revolución en el futbol mexicano, se abrió una oportunidad para muchísimas mujeres que estamos dentro de esto y queremos trascender, antes no se nos valoraba”.

Para Ana, aún falta que los equipos confíen en el trabajo de las mujeres y aunque algunos clubes tienen a directoras técnicas en sus cuadros femeniles, espera que más tengan una oportunidad como la de ella y dirigir en el futbol varonil, buscar abrir paso en la Liga Premier de México, Liga de Expansión y ¿por qué no? la Liga MX.

“Ojalá mi caso sea semillero para que haya más mujeres en el futbol varonil en México, que más equipos confíen en el trabajo de las mujeres y eso nos ayude a crecer en lo profesional y cultural como mexicanos”.

El camino es complicado y el ejemplo más claro fue su primer día como entrenadora en donde lo primero que escuchó fue que no se permitían mujeres, algo que con el paso del tiempo y su trabajo lo ha convertido en respeto dentro y fuera de la cancha con sus jugadores.

“El primer día que llegué al vestidor de Delfines, lo primero que escuché fue: Aquí no se permiten mujeres… no he tenido problemas de ningún tipo, valoran mucho mi trabajo, entonces todo se ha convertido en respeto hacía mí como entrenadora del equipo”.

Ana y Delfines buscan cerrar la segunda vuelta de la TDP con buenos resultados y clasificar a la Liguilla, uno de los primeros pasos que espera la lleven en un futuro a cumplir su sueño de dirigir en la Liga MX Femenil.

“Mi primer sueño era llegar a dirigir, ahora que estoy en Delfines es un proceso, hay que seguir creciendo, espero llegar a cumplir mi sueño de dirigir en la Liga MX Femenil”.