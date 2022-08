Andy Ruíz concentrado en volver a ser “Campeón del Mundo”

El boxeador Andy Ruíz está concentrado en cumplir “mi sueño”, de volver a ser “Campeón del Mundo” y no hace caso a las críticas que hay en su contra por su físico, “me concentró en prepararme” en la pelea del próximo cuatro de septiembre, contra Luis Ortiz.

“Yo uso motivación y cada persona va a tener su opinión, nadie se va a querer enojar, porque de nuevo va a ver fans que te van a querer y no querer, uno debe estar contento de lo que cada uno haga y no lo que dicen. Doy gracias por estar aquí, peleando por mi sueño”, comentó Andy Ruíz, que se prepara para la pelea del próximo cuatro de septiembre.

El pugilista mexicano se concentra en “la fuerza” y “rapidez” para enfrentar a Luis Ortiz y, en caso de ganar, buscar pelear de nuevo en diciembre, para continuar con su camino en busca del campeonato del Mundo.

“Ahorita ando enfocado a ganar, puedo ganar la pelea del cuatro de septiembre, quiero volver a pelear en diciembre, pero ya estoy listo para pelear cada cuatro o cinco meses, quiero tener ese campeonato y volver a lograr todo lo que logré en su momento. Estaba triste porque perdí con Joshua, si dios quiere, podemos pelear cada cinco meses”, comentó Ruíz, en los “martes de café” del Consejo Mundial de Boxeo.

El mismo deportista mexicano, hace unas semanas en una entrevista con ESPN, comentó que no hace caso a las críticas por su físico, ya que “no es un concurso de cuerpos”.

“Yo necesito tener ese peso para tener el ‘power’. Yo quiero estar fuerte y así es como vamos a estar. Mi papá me dice que diosito me hizo un campeón gordito y así es como soy. Yo cargo el peso bien. Esto no es un concurso de cuerpos”, comentó Andy Ruíz, en una entrevista con ESPN, hace algunas semanas.