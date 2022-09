“Represento a México y no me gusta pelear con mexicanos, no le veo sentido“, fue la declaración que dio Saúl “Canelo” Álvarez hace unas semanas y que levantó todo tipo de comentarios, ya que algunos consideran que les tiene miedo, mientras que otros señalan que no hay otro pugilista a su altura para poder firmar una contienda interesante.

Sin embargo, Andy Ruiz, quien trabajó al lado del Canelo hace unos meses cuando era entrenado por Eddy Reynoso en el Canelo Team, desmenuzó la razón por la que el tapatío se niega a enfrentar a un mexicano, situación que pasa más por lo aguerrido que son los aztecas arriba del ring.

“Porque un mexicano contra un mexicano es difícil, porque sabemos que estos mexicanos no se van a rendir, ya sabes. Así que, una pelea de dos mexicanos seguro puedes esperar que será una guerra, todo será acción”, comentó el Destroyer previo a su pelea del fin de semana ante Luis Ortiz.

Pero sí peleó contra un mexicano

Más allá de que hoy la postura del Canelo es no pelear ante mexicanos, en el año de 2017 el tapatío se enfrentó a Julio César Chávez Jr, en una contienda que se celebró en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, y donde Álvarez salió con facilidad con el puño en alto al imponerse por decisión unánime.

El Canelo manda

Sin embargo, Andy Ruiz reconoció que el Canelo Álvarez hoy es uno de los boxeadores principales a nivel mundial, así que todos lo quieren enfrentar, pero la realidad es que él es quien decide con quien medirse arriba del ring.

“Podría pelear con quien quiera, es el tipo principal, ¿sabes?, es un campeón, siento que ya está en ese nivel en el que ya demuestra tanto que ni siquiera necesita probar nada, así que con cualquiera. Creo que solo quiere obtener las peleas grandes”.