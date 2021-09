Hay muchos dorsales en el mundo del futbol que son considerados míticos por la envergadura de las figuras que los han utilizado: está en ‘7’ del Manchester United (Cristiano Ronaldo, David Beckham, Eric Cantona), el ‘21’ de la Juventus (Zinedine Zidane, Andrea Pirlo, Paulo Dybala) y hasta el ‘27’ de Cruz Azul y Carlos Hermosillo.

Sin embargo, uno de los más importantes es el ‘10’ del FC Barcelona que recientemente dejó Lionel Messi en medio de una polémica salida del club después de más de dos décadas, incluso algunos aficionados pidieron que se retirara el número en honor al futbolista más importante en la historia del club, pero no fue así.

El heredero del número, y tal vez del trono, es Ansu Fati, que con tan solo 18 años es una de las grandes promesas del balompié mundial y tiene la oportunidad de convertirse en el héroe que en este momento necesita el equipo y la afición.

Con motivo del nuevo ‘10’ del Barcelona, enlistamos las razones por las que Ansu Fati puede ser el heredero de Messi.

El joven jugador había estado alejado del terreno de juego por 323 días debido a una lesión en los meniscos y este domingo tuvo actividad en el partido de LaLiga contra el Levante y le bastaron solo 10 minutos para marcar un golazo.

Esa es una de las grandes virtudes de Ansu que se hace evidente a su corta edad: la fortaleza mental con la que afronta las adversidades y su forma de transmitirlo en el campo.

Ansu Fati celebrated his goal with the doctor who helped him in his recovery ❤️ pic.twitter.com/bYM2o49i0E

— ESPN FC (@ESPNFC) September 26, 2021