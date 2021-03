La FIFA agregó seis años y ocho meses al castigo que les impuso en 2015 y en 2016 a su expresidente Joseph Blatter y a su exsecretario general Jérôme Valcke.

De igual manera, cada uno de los exdirigentes recibió una nueva multa económica, que es de aproximadamente 1.07 millones de dólares.

El máximo organismo del futbol tomó la decisión desde el año pasado; sin embargo, apenas les acaba de notificar a los dos afectados.

Por medio de un comunicado, la entidad explicó que estos dos infringieron los artículos 15 (deber de lealtad), 19 (conflictos de intereses) y 20 (ofrecimiento y aceptación de obsequios u otros beneficios) del Código Ético.

“Han sido sancionados con prohibiciones de toda actividad relacionada con el fútbol (administrativa, deportiva o cualquier otra) tanto a nivel nacional como internacional”.

Adjudicatory chamber of the independent Ethics Committee sanctions Mr Joseph S. Blatter and Mr Jérôme Valcke: https://t.co/riqpjyPzqS

— FIFA Media (@fifamedia) March 24, 2021