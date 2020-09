Cancún, 3 de septiembre.- El Instituto Municipal del Deporte (IMD) en Benito Juárez, logró la Certificación de Funcionamiento de las primeras 25 Unidades Deportivas de Cancún que podrán reabrir sus puertas a partir del próximo lunes 7 de septiembre.

En un comunicado, el gobierno municipal destacó que las 25 instalaciones certificadas cumplieron con los lineamientos solicitados por la Comisión para la Juventud y el Deporte (Cojudeq) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Agregó que el personal del IMD a cargo de David Martínez, ha estado trabajando con su equipo para cumplir con cada una de las especificaciones.

“No fue cosa fácil, no es algo de un día para otro, el IMD registró 64 unidades deportivas y 25 ya cumplieron con todo. Vamos a ser respetuosos con las indicaciones que nos den para cumplir con los lineamientos y protocolos, porque si no cumplimos nos retirarán la Certificación y se tendrán que cerrar las Unidades que no cumplan las medidas”, indicó.