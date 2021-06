La selección de los Países Bajos se ha quedado sin entrenador. Luego de la derrota en los octavos de final de la Eurocopa que tuvo a manos de República Checa hace pocos días, la Federación neerlandesa anunció la salida de Frank de Boer del cargo de director técnico de común acuerdo.

La derrota el pasado domingo 0-2 ante República Checa fue el último partido de Frank de Boer como entrenador de los Países Bajos, en lo que fue la sorpresiva eliminación de la Eurocopa en octavos de final. Ahora, la federación deberá buscar un nuevo seleccionador a poco más de un año para el Mundial de Qatar 2022.

El propio Frank de Boer explicó sus razones para salir del cargo. “He decidido no continuar como seleccionador nacional. El objetivo no se ha logrado, eso está claro. Cuando se me ofreció ser el seleccionador nacional en 2020, pensé que era un honor y un desafío, pero también que era consciente de la presión que me iba a sobrevenir desde el momento en que me nombraron, La presión solo está aumentando y esa no es una situación saludable para mí, ni para la plantilla en el período previo a un partido tan importante para el fútbol holandés en su camino hacia la clasificación para la Copa del Mundo”, dijo.

Frank de Boer stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. 📝 https://t.co/I8icq1UO4P. — KNVB (@KNVB) June 29, 2021

Por su parte, el director deportivo de la federación neerlandesa, Nico-Jan Hoogma, expresó al respecto de la salida de de Boer. “A pesar de todos los esfuerzos de Frank, el objetivo de al menos llegar a los cuartos de final no se ha logrado. Si eso no se hubiera logrado, evaluaríamos y lo que posiblemente podría haber producido un resultado diferente”, explicó.

El ciclo de Frank de Boer en Países Bajos

Frank de Boer fue anunciado como entrenador de los Países Bajos el pasado 23 de septiembre de 2020. Firmó contrato hasta 2022, de cara al Mundial de Qatar de ese año.

Dirigió a la Selección de los Países Bajos en 15 partidos logrando ocho victorias, cuatro empates y tres derrotas, lo que equivale a un 53.3% de efectividad.

Sin embargo, el hecho de no haber clasificado al Final Four de la UEFA Nations League (quedó segundo en el Grupo A1, detrás de Italia) y la reciente eliminación ante República Checa en octavos de final de la Eurocopa 2020 llevaron a que sea cuestionado y, finalmente, deje su cargo como entrenador.