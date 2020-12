Óscar de la Hoya está decidido a volver al box lo más antes posible. En una reciente nota a Fight Hub TV, apuntó a una posible revancha contra Floyd Mayweather Jr., rival con el que perdió en 2007. También habló sobre la posibilidad de pelear contra Canelo Álvarez.

Mientras continúa con sus negocios al frente de Golden Boy Promotions, de la Hoya prepara lo que será su vuelta a los cuadriláteros. En reiteradas entrevistas ha manifestado ese deseo, pero de momento, todavía no hay una precisión exacta de cuándo será este regreso ni de con quién se enfrentará.

Por el momento, van surgiendo posibles rivales. En su momento, los nombres de Julio César Chávez y de Marcos Chino Maidana sonaron para pelear con el Golden Boy. Sin embargo, nada trascendió y ahora aparece un nuevo nombre de mayor peso y que sigue vigente: Floyd Mayweather Jr.

Siempre me he enorgullecido pelear contra los mejores, y ¿por qué perseguir al segundo mejor? ¿Por qué no buscar a Mayweather, por ejemplo, en una pelea de revancha? Eso es algo muy intrigante. Veremos cómo me siento y luego partiremos de ahí