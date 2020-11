Matías Almeyda hizo de su ciclo al frente de Chivas uno de los mejores en el futbol mexicano en la época reciente; lo ganó todo y se convirtió en uno de los más queridos y reconocidos de la afición, a tal grado que llegó a ser fuerte candidato para la Selección.

Y es que es tanto el cariño y aprecio que el Pelado tiene por el balompié azteca, que en reiteradas ocasiones lo ha defendido de las críticas, sobretodo viniendo de su país, donde este lunes reiteró que históricamente se menosprecia a la Liga MX y ahora la MLS, dónde trabaja con el San José Earthquakes.

Matías recalcó que no piensa volver a dirigir en Argentina, más por un tema de paz y de salud que de pasión.

Pero con la selección sí

Almeyda fue claro y dijo que la única forma en la que volvería a la Argentina sería si le ofrecen dirigir a la Albiceleste.

“Volvería nadando si me llaman de la selección, es algo que me he propuesto desde hace ya bastante tiempo pero nunca he estado en la lista. Hoy hay un entrenador y lo banco a muerte, pero sería muy lindo si se llegara a dar”.