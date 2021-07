La Selección Mexicana sufrió para derrotar a su similar de Canadá y de esa manera avanzar a las Gran Final de la Copa Oro 2021.

En el segundo tiempo, el equipo de la Hoja de Maple fue muy superior al Tricolor, que por poco queda fuera del torneo más importante de la Concacaf.

El partido estaba 1-1 tras los goles de Orbelín Pineda y Tajon Buchanan. La situación se puso más complicada luego de que Carlos Salcedo falló un penalti ante Maxime Crépeau.

El árbitro añadió cerca de 9 minutos por los problemas que hubo (pleitos entre los jugadores y el grito homofóbico) y prácticamente en última jugada llegó el gol de Héctor Herrera, quien se fue a la banca para festejar al lado de Jonathan dos Santos y dedicarle el triunfo a ‘Zizinho’.

Durante el programa ‘Futbol Picante’ de ESPN, Hugo Sánchez criticó fuertemente a Gerardo Martino por dejar que los jugadores se pusieran de acuerdo para ver quién realizaría los disparos desde los 11 pasos.

“Todos los directores técnicos que son responsables, tienen liderazgo y personalidad, tienen que decir: ‘Yo los he visto tirar penaltis en los entrenamientos; no es decisión de ustedes, es mía, yo digo quién cobra el primero, el segundo y el tercero’. Si llega a haber una serie de penaltis, él ya debe tener analizado quién va a cobrar, pero que diga eso, me molesta”.