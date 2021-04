América empató a una anotación ante el Portland Timbers en el Providence Park, en el juego de Ida de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Roger Martínez adelantó al equipo de la Liga MX, mientras que Felipe Mora consiguió el empate para el conjunto de la Major League Soccer.

Los jugadores de las Águilas quedaron bastante molestos por la manera en la que los Timbers emparejaron el marcador, pues creen que el árbitro les regaló un penalti, el cual hizo efectivo el exjugador de Cruz Azul y Pumas.

En tiempo de compensación, Claudio Bravo estrelló el balón en las manos de Bruno Valdez, quien cayó dentro del área luego de que forcejeó con Felipe Mora.

Mario Escobar marcó penalti a favor del Portland Timbers sin haber revisado la repetición de la jugada en el monitor del VAR a pesar de que durante varios minutos dialogó con los jugadores del América.

Las Águilas criticaron el mal arbitraje de la Concacaf

Roger Martínez criticó el trabajo arbitral, pues considera que perdonaron a varios de los rivales; sin embargo, confía en que obtendrán un buen resultado en el Estadio Azteca.

No cree que la Concacaf se haya puesto en contra del América luego de que Santiago Baños le restara importancia a la Liga de Campeones porque el único incentivo que tiene es el boleto al Mundial de Clubes.

“Son faltas muy claras las cuales se deberían revisar. No sé qué pasó en ese momento. Me hicieron varias faltas donde debía poner amarilla y no fue así. Cada quien verá que hizo bien y mal. Hicimos un buen partido, fuimos superiores y hay que pensar en el partido que viene para sacar adelante esta serie”.