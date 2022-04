El excampeón mundial de boxeo, Amir Khan, reveló que fue robado a punta de pistola, el lunes en Londres.

Khan, de 35 años, afirmó que él y su esposa Faryal estaban bien tras el incidente, en el que dos hombres con una pistola le robaron un reloj.

“Acaban de robarme el reloj en un asalto con pistola en el este de Londres, en Leyton”, escribió el púgil en Twitter.

Just had my watch taken off me at gun point in East London, Leyton. I crossed the road with Faryal, luckily she was few steps behind me. 2 men ran to me, he asked for my watch whist having a gun pointed in my face. The main thing is we’re both safe.

— Amir Khan (@amirkingkhan) April 18, 2022