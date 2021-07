Edson Álvarez estaba en la lista de Jaime Lozano para ir a Juegos Olímpicos. También en la de Gerardo Martino para Copa Oro, pero el “Tata” había cedido para que se fuera a Japón. Al final, el Ajax de Amsterdam no permitió que el volante fuera a la justa olímpica, y tuvo que quedarse en la Mayor. Esto… ¿lo frustró? ¿Lo hizo enojar? Álvarez niega esas sensaciones.

“No fue un golpe anímico no ir a Olímpicos. Desafortunadamente no fui a Japón, pero estoy representando a mi país en unas semifinales de Copa Oro, que no es nada sencillo… Estoy orgulloso de mis compañeros que están en la Olímpica, pero no, no fue un golpe anímico y me toca a estar donde se me requiera”, afirmó el mediocampista.