El Clásico Nacional siempre encerrará esa rivalidad entre Chivas y América aunque se trate de sólo un partido amistoso. Así lo dejaron ver los aficionados del Rebaño Sagrado, quienes salieron a las calles para recibir a los jugadores en Dallas, Texas, previo al partido que sostendrán contra las Águilas.

Con bengalas, cánticos y porras, decenas se fans se dieron cita para vitorear y mostrar apoyo a los futbolistas, quienes accedieron a firmar camisetas, banderas y tomarse fotos con la gente. Elementos como Antonio Briseño e Isaac Brizuela fueron los que más atenciones tuvieron con sus seguidores, pasaron unos minutos con ellos y se unieron en las arengas al club.

El encuentro se programó en esta Fecha FIFA para que ambos equipos mantuvieran el ritmo de cara a lo que será la reanudación de la Liga MX, que después de la actividad de selecciones nacionales, volverá a la acción con la Jornada 8.

América y Chivas se citarán el próximo domingo 5 de septiembre en partido de preparación, donde no podrán contar con sus seleccionados nacionales. Por parte del Guadalajara no estarán presentes Alexis Vega, Uriel Antuna y Gilberto Sepúlveda; por las Águilas no estarán Henry Martín, Sebastián Cordova, Guillermo Ochoa y Jorge Sánchez.

Además, el equipo azulcrema tiene otros elementos que participan en selecciones sudamericanas como Pedro Aquino (Ecuador), Richard Sánchez (Paraguay) y Roger Martínez (Colombia).

🔴⚪️ Así nos recibieron los ChivaHermanos de 🇺🇸 👏👏👏 pic.twitter.com/ex9J2CDtFI — CHIVAS (@Chivas) September 4, 2021

A quien más le urge tener ritmo y encontrar su mejor momento es al Guadalajara, que si bien ganó en la pasada Jornada 7 por 2-1 ante los Rayos del Necaxa, no encuentran su mejor funcionamiento de la mano de Víctor Manuel Vucetich, que estuvo cerca de quedar fuera de la institución, pero el triunfo le salvó el trabajo.