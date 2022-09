Max Verstappen gana el Gran Premio de Italia. Checo Pérez remontó de P13 a P6. Parece bueno, pero Sainz y Hamilton remontaron más. Nyck De Vries en su primera carrera de F1, termina P9.

PODIO

Verstappen Leclerc Russell

Parece que la carrera acabará con el Safety Car. Es vuelta 52 de 53 y el auto de seguridad sigue en pista.

Verstappen, Leclerc a pits. Russell P3 igual. Sainz P4 a pits… ¿quedarán vuetas por correr?

Safety Car: Ricciardo se quedó en pista. Algunos equipos esperan a sus autos.

Checo Pérez a pits. Le quedarán 10 giros para salir con el cuchillo entre los dientes y rebasar con llantas bandas. Salió P7 el mexicano.

Parece que Verstappen le va a ganar otra carrera a Ferrari y Leclerc. Sainz está P4 a 14 segundos de Russell. Quedan 12 vuelta. ¿Le alcanzará?

Charles Leclerc sigue a 19 segundos de Max Verstappen. El neerlandés no aflojó en el ritmo, y se ha defendido muy bien. Todo lo sale a ‘Mad Max’.

Justo en la salida de Norris, el británico se encuentra contra el AlphaTauri de Pierre Gasly, pero fue Lewis Hamilton el ‘ganón’ pues pasó a los dos y el ex campeón está P7. Nada mal después de salir P19.

Norris hizo 34 giros con la llanta media. La degradación, como los pilotos dijeron, no es un problema en Monza. Quizá Checo sí logre acabar la carrera con este set de duros. Checo Pérez ya P5.

Lewis Hamilton a pits y salió P12. Más o menos así le iría a Checo Pérez si para. ¿Aguantarán los duros que puso casi al inicio de la carrera? Lleva 26 giros con ellos.

Charles Leclerc a pits y pasa a compuesto blando. Mientras Carlos Sainz pasó a Checo Pérez y es P6. Leclerc se mantiene P2. Ahora le toca la persecución a Ferrari, no parece que Red Bull vaya a a parar de nuevo con Verstappen.

Fernando Alonso a pits. Checo Pérez gana otra posición. Y fue todo para el asturiano, se retira de la carrera. Ahora Checo Pérez está detrás de Lewis Hamilton a 4 segundos y con mejor ritmo con el compusto duro.

Carlos Sainz Jr. a pits en la 31 de 53. El madrileño tiene compuesto blando y sale P8, detrás de Checo Pérez, pero Sainz con llanta nueva y blanda.

Max Verstappen con mejor ritmo que Leclerc, está a siete segundos del monegasco.

Lewis Hamilton completa el rebase sobre Alonso y el inglés es P6. Checo Pérez, P8, está a 7 segundos del español de Alpine.

26/53: Max Verstappen a pits y pasan del rojo al medio. Sería todo para el piloto neerlandés. ¿Habrá otra parada para Leclerc? Charles Leclerc retoma la punta.

Lewis Hamiton, que no ha pasado por pits, está P7. Lleva 23 vueltas con la llanta media al igula que Fernando Alonso, conquien pelea la P6.

Pits Stops: varios pilotos han inciado sus detenciones. La ventana se abrió en la vuelta 18. Checo Pérez ya está P11. El piloto mexicano tiene que mantener un ritmo veloz para protegerse cuando pare por segunda vez, difíicl que vaya hasta el final con ese juego de duros. De momento, la estrategia de overcut funciona para el 11, ahora depende del ritmo de carrera para completarla. Si ya no para más, entonces fue un undercut a todos esos pilotos que pasó.

PIT STOP: Charles Leclerc va a pits y pasa a los medios. Inició con blandos. ¿Sería suficiente para le final de la carrera? Max Verstappen lidera.

Vuelta 12/53: se queda Sebastian Vettel en la pista. Fue todo para el Aston Martin del Aleman y provoca el Virtual Safety Car.

El piloto mexicano sigue en carrera. Muy extraño ese humo blanco que salía de la llanta delantera derecha. Carlos Sainz ya está P7 con el Ferrari. Charles Leclerc en P1 a 1.5 segundos de Verstappen.

Checo Pérez a pits: pasa de medios a duros. Hay mucho humo en la llanta delantera derecha, algo mal con los frenos.

LAP 14/53 Sainz is having a mighty race 💪 The Spaniard picks off Ricciardo and is up to P4 – he started P18! 😮#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/MWHPkLBqrJ — Formula 1 (@F1) September 11, 2022

LAP 13/53 Leclerc pits for medium tyres, Verstappen stays out on track and now leads the race#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/ZxccMLNcIU — Formula 1 (@F1) September 11, 2022

LAP 12/53 Vettel's car is smoking and he's pulled over The German is out of his last race at Monza ⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/WBpvHBenOk — Formula 1 (@F1) September 11, 2022

LAP 8/53 Perez pits for hard compound tyres but his brakes look hot and are smoking. The Mexican heads back out onto the track in P20 #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/cjGFUvAB9W — Formula 1 (@F1) September 11, 2022

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ LIGHTS OUT AT MONZA!!! Roars from the crowd as Leclerc maintains the lead!#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/gUQXJJCax3 — Formula 1 (@F1) September 11, 2022

Lewis Hamilton perdido en la P18… Monza no ha tratado bien al múltiple campeón: el año pasad choque contra Verstappen; ahora el ritmo no aparece

Carlos Sainz Jr. ya en el top 10. Checo Pérez P13, tiene al frente a los dos Aston Martin.

Vuelta 5 de 53, Max Verstappen pasa a George Russell y comienza la carrera entre Leclerc y Verstappen, mano a mano.

Lewis Hamilton, quien arrancó P19, solo pudo ganar una posición. Es normal que pilotos como él sean precavidos en las primeras curvas, cuando es complicado pasar y muy fácil que te peguen. Los autos más rápidos siempre tienen más que perder.

Max Verstappen ataca a George Russell por la P2. Charles Leclerc a 1.2 segundos de Russell.

Carlos Sainz ya pasó a Checo Pérez y es P15.

ARRANCÓ EL GP DE ITALIA: Charles Leclerc mantiene la posición; Russell sigue P2 y Norris P6, fue quien más perdió. Varstappen de P7 a P4, otra buena arrancada de ‘Mad’ Max. Checo Pérez de P13 a P15. y Carlos Sainz está P16.

Ya en vuelta de formación… Checo Pérez inició con goma amarilla.

Es el Gran Premio de Italia, 16ta fecha de la temporada 2022 de la Fórmula 1, una que está siendo dominada por Max Verstappen.

En la veloz Monza, una de las ‘catedrales del automovilismo mundial’ junto a Indianapolis, LeMans, Mónaco, Silverston y Spa (¿acaso Suzuka ya se ganó el derecho?), Ferrari ha plantado cara a los Red Bull y Charles Leclerc partirá desde la pole. Su misión es clara: ir tan rápido como pueda para escapar de Max Verstappen, quien arrancará séptimo.

Carlos Sainz Jr., tiene una más complicada: llegar al podio desde la 18va posición. Pero ningún esfuerzo individual es suficiente en la Fórmula 1 para ganar, este es un deporte de equipo por excelencia, y justo es ahí donde Ferrari ha fallado más en la temporada: malas estrategias, mal lectura de carrera y malas detenciones en pits han condenado los esfuerzos de Charles Leclerc y Carlos Sainz antes ¿en Monza frente a los tifosi?

Checo Pérez también tiene una carrera de remontada. El piloto mexicano arrancará 13ro con el Red Bull y no debería representar mucho problema llegar al top 10, pero sería deseable ir más al frente y atacar directamente a Carlos Sainz y su intento por llegar al podio, ahí estaría la competencia del mexicano quien logró un podio en ‘el templo de la velocidad’ en 2012.

La parrilla de salida, luego de múltiples sanciones quedó de la siguiente manera:

Charles Leclerc desde la pole George Russell Lando Norris Daniel Ricciardo Pierre Gasly Fernando Alonso Max Verstappen* Nyck De Vries Guanyu Zhou Nicholas Latifi Sebastian Vettel Lance Stroll Checo Pérez* Esteban Ocon* Valtteri Bottas* Kevin Magnussen * Michael Schumacher* Carlos Sainz Jr.* Lewis Hamilton* Yuki Tsunoda*

Pirelli espera una carrera a una sola detención. La ventana se abriría entre las vueltas 18 a 24 para aquellos que inicien con compuesto blando; 23 a 30 para los de llanta amarilla. Luego se puede ir por el compuesto duro y terminar la carrera –puede que algunos, como Carlos Sainz o Lewis Hamilton que salen desde el fondo, intenten un stint inicial largo con la llanta blanda y ejecutar muchos ‘overcuts’ a sus rivales. Veremos, todo depende del ritmo de carrera.