Los jugadores de Rayados dieron la cara ante la molestia de los aficionados regiomontanos y algunos elementos se detuvieron al finalizar la práctica en El Barrial.

Esteban Andrada, Sebastián Vegas, Maxi Meza, Jesús Gallardo y Rodolfo Pizarro fueron quienes le dedicaron minutos a la decena de aficionados que acudieron al campo de entrenamiento.

“Que no te quepa duda que yo me rompo el orto entrenando todos los días, a veces sale y a veces no. Quédate tranquilo que las cosas se van a revertir”, respondió el defensor chileno Sebastián Vegas ante las críticas de los aficionados de Rayados.