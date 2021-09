Raúl Jiménez no se presentará a la concentración de la Selección Mexicana.

Luego de días de negociación entre la Federación Mexicana de Futbol y el Wolverhampton, el club decidió no liberar al delantero para que viaje a la Ciudad de México y se integre a la concentración de la Selección Nacional de cara al partido de este jueves ante su similar de Jamaica en el arranque del Octagonal Final de la Concacaf.

Esto, a pesar de las indicaciones del máximo organismo de prestar a los jugadores para encarar la ventana FIFA con sus respectivas selecciones. Las restricciones de viaje del Reino Unido a varios países, mermó la participación de diferentes jugadores que militan en la Premier League.

La FMF determinó apelar el caso ante la FIFA y las instancias correspondientes y los Wolves fueron notificados que no n caso de no liberar al jugador no podrán contar con Raúl durante la fecha FIFA además de un periodo adicional de cinco días.

El club podría recibir sanciones adicionales más adelante.

El delantero de Cruz Azul, Santiago Giménez, será convocado en su lugar.

Fuente: Excelsior