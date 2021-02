El Abierto de Australia 2021 todavía cuenta con presencia mexicana. Es que en el cuadro principal de dobles femenil, Giuliana Olmos sigue a paso firme. Junto a la canadiense Sharon Fichman derrotaron a las británicas Heather Wilson y Annie Fernández por 6-3 y 6-2 para llegar a los cuartos de final.

Una sólida actuación de la pareja mexicana-canadiense, que sueña a lo grande en el Australian Open. Fueron de menos a más, pero siempre superiores a sus rivales británicas.

Pese a que les costó poder cerrar el partido, desperdiciando un par de match points, finalmente llegó la victoria para llegar a los cuartos de final. En dicha instancia, Olmos y Fichman se enfrentarán a la pareja de Katerina Siniakova y Barbora Krejcikova de República Checa este lunes.

Another round ✅ @guguolmos and partner Fichman defeat Fernandez/Watson 6-3, 6-2 to advance to the Quarterfinals of the @AustralianOpen! #FightOn pic.twitter.com/HH8T1Fi0ro

