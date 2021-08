Cancún, 11 de agosto.- La delegación quintanarroense de Bádminton se despidió de los Juegos Nacionales CONADE 2021 que tuvieron lugar en el estado de Aguascalientes, en el auditorio Hermanos Carreón, del 1 al 6 de agosto para las categorías Sub 15 y Sub 17 y del 6 al 10 de agosto para la categoría Sub 19.

En esta última etapa de la categoría Sub19 tuvo las actuaciones de Cristopher Varela Jáuregui y Alejandro Castro Cortés quienes compitieron en la modalidad de dobles y Varela también en singles.

Varela Jáurequi inició su participación con un contundente triunfo ante el jugador local el hidrocálido Josué Pacheco, con dos set de 21-8 y 21-17.

Mientras que en su encuentro, ya en cuartos de final, frente a Aldair Ayala, representante de Guanajuato, Varela vió desvanecerse su sueño de conseguir la primer medalla de Badminton para Quintana Roo, al caer en un muy cerrado partido que finalizó en dos sets, ambos con puntos extras 20-22 y 22-24.

En tanto que su participación en la modalidad de dobles varonil, Varela y Castro, se colocaron en cuartos de final donde se enfrentaron a los jugadores del Estado de México, José Miguel Galindo y Andrés Hernández, perdiendo 11-21 y 17-21, con lo que se despidieron del evento nacional.

Cabe resaltar que, aunque la delegación caribeña no consiguió un lugar en el podio, los jugadores quintanarroenses debutaron por equipos en la categoría Sub 15 y dieron muestra del avance competitivo de la disciplina a nivel nacional, ya con la mira de concentrar sus esfuerzos en la próxima edición 2022.

“Orgulloso de subir los números de eficiencia y eficacia, son más quintanarroenses que se acercaron a medallas y ya no se depende de uno solo, lamentablemente por lo buen jugador que es, esperábamos el primer metal con Cristopher y no se pudo lograr, así es el deporte, no se deben de dar pretextos por el contrario, ver las áreas de oportunidad y trabajar en ellas, pero derrotados nunca, regresaremos como cada año más fuerte hasta conseguirlo”, expresó Alejandro Orozco Guerrero, entrenador y presidente de la Asociación Estatal de Bádminton.

Orozco Guerrero señaló que Quintana Roo retorna tras casi duplicar el número de clasificados a la justa nacional, fueron 6 modalidades en que se logró llegar a cuartos de final lo que significa que estuvieron a un solo juego de medallas, Patricio Meling y Natalia Martín en mixtos Sub 15, Andrea Contreras y María Narváez en dobles femenil sub 15, Diego Castro y Adrián Nieto en dobles sub 17 y claro Cristopher Varela en singles, así como también en dobles haciendo pareja con Alejandro Castro.

Así Quintana Roo regresa con el 5to lugar por equipos en Sub 15 y 6 modalidades distintas dentro de los mejores 8 del país, la medalla seguirá en espera.