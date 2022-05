Dmitry Bivol dio la sorpresa en su última pelea tras imponerse a Canelo Álvarez en Las Vegas después de doce asaltos. El ruso consiguió doblegar al que era el mejor púgil libra por libra, convirtiéndose en un oponente apetecible para el resto de boxeadores.

Uno de ellos fue Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez. El de Mazatlán, México, sigue mostrándose como un gran rival en la actualidad y ya mandó un mensaje al campeón del peso semipesado de la WBA.

“Todo el mundo sabe que quiero a Bivol. Deja de correr. Deja de correr y firma el contrato. Voy por ti y por ese cinturón. Merezco esa pelea. Soy más fuerte y más inteligente“, afirmó Ramírez recientemente.

Sus palabras llegaron después de imponerse por la vía del nocaut sobre el púgil Dominic Boesel. Ramírez se ha emergido como vengador de Canelo en el boxeo mexicano y ya había recibido respuesta de Bivol.

Bivol: Fight With Gilberto Ramirez Is Interesting, But I Would First Like To Fight For More Belts https://t.co/Fz26rutefG pic.twitter.com/LK8dcu5rSm

— BoxingScene.com (@boxingscene) May 16, 2022