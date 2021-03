El sábado la Selección Mexicana jugará su primer encuentro del 2021 cuando se mida por quinta ocasión en la historia a su similar de Gales. La balanza luego de tres partidos de corte amistoso y uno en Copa del Mundo es a favor de México con dos triunfos y dos empates.

El primero de los enfrentamientos ante los ‘Dragones Rojos’ fue en el Mundial de 1958, mismo que culminó con empate a uno. Posteriormente se midieron en el año de 1962 en la cancha del estadio Azteca, el encuentro finalizó con triunfo para México 2-1. Cincuenta años más tarde, en el 2012, se enfrentaron nuevamente, el combinado nacional se llevó el triunfo con dos anotaciones de Aldo de Nigris. El último partido entre ambas escuadras fue en el 2018, en el Rose Bowl de Pasadena, el juego terminó con empate a cero.

Lo que espero del partido es lo de siempre, quiero tener una actuación acorde a lo que esperamos. Ver cómo está el funcionamiento del equipo después de tres o cuatro meses que no nos juntamos, desde noviembre del año pasado. Siempre con la expectativa de tener un buen funcionamiento y un buen partido”, aseguró el técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino.

“El estratega de los galeses, Ryan Giggs, no estará presente en el duelo ante el Tri debido a que enfrenta un proceso jurídico tras ser acusado por violencia doméstica. Su lugar en el banquillo lo ocupa el auxiliar Robert Page, quien comandó al equipo en la derrota 3-1 ante Bélgica, partido correspondiente a la eliminatoria mundialistas de la UEFA.

Cabe señalar que el atacante del Tottenham, Gareth Bale está en duda para enfrentar su primer partido ante la Selección Mexicana. Bale es el máximo anotador de su selección con 33 goles en 89 partidos.

“Nosotros tenemos la obligación de ver todas las formas que puede utilizar Gales y todos los futbolistas que puede utilizar. Es probable que Bale no esté porque viene de un partido importante ante Bélgica de eliminatoria y tendrán otro ante República Checa en calidad de local. Probablemente que jueguen más los futbolistas que el entrenador no pensó para el partido con Bélgica y los que no piensa para el partido ante la República Checa”, concluyó Martino.