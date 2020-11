Cancún 2 de noviembre.- Mariana “Barby” Juárez exige la revancha directa y deja en claro que no minimiza la victoria de Yulihan “Cobrita” Luna, pues es una buena peleadora, aunque expresó extrañeza por los guantes que utilizó la ahora campeona gallo del CMB, que le dañaron mucho.

Al dirigirse a los aficionados mediante un vídeo que grabó en el cuarto del hotel donde se hospedó y que transmitió por sus redes sociales, manifestó que se la pasó tratando de buscar una explicación, de averiguar en qué fallo.

“Yulihan es una chica que boxea, tiene buena técnica, yo boxeo también y sabía que íbamos a tener un buen combate. No entendía qué me pasaba cuando me pegaba, porque hasta cuando recibía los golpes en los brazos para protegerme, sentía como que me daban con un palo”, indicó.