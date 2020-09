El invicto sinaloense Mario Cázares logró el batacazo la noche del viernes en el Gran Hotel de Tijuana al vencer por decisión técnica al excampeón mundial Julio César Chávez Jr. en el evento principal de la velada que aderezaron de gran manera minutos antes las leyendas Julio César Chávez y Jorge ‘Travieso’ Arce con tremenda exhibición.

Fue la segunda derrota de Chávez Jr. de manera consecutiva tras la caída en diciembre pasado ante el excampeón Daniel Jacobs. Esta pelea acabó a los 41 segundos del sexto episodio debido a un corte accidental en el párpado izquierdo del Junior, que el médico de ring decidió que no podía continuar y ahí se fueron a las tarjetas. Todas las calificaciones correspondieron a Cázares por 57-56, 59-54 y 57-56.

Con 30 años de edad, apenas cinco en el profesionalismo, Cázares llegó en calidad de víctima a pesar de su invicto profesional y salió por la puerta grande a pesar del enojo de Chávez Jr. y su equipo de trabajo, al pensar que su paisano nunca quiso salir a pelear y trató de siempre ensuciar la batalla pactada a 10 episodios en la división de los Semicompletos.

En el desarrollo de la pelea, Cázares se llevó el primero con mucha calidad y mayor actividad, luego en el segundo le descontaron un punto por conducta antideportiva al tirar con el antebrazo al hijo de la leyenda, además de que recibió algunos fuertes ganchos por parte del sinaloense. Al tercero la pelea estuvo pareja, Chávez empezó a soltar las manos y dio la impresión de que a Mario le costó un poco lidiar con la desventaja en el tonelaje.

Para el cuarto volvió Cázares a competir de tú a tú con el sinaloense que apostó por menos volumen, pero más calidad en los golpes, mientras que Mario buscó de nueva cuenta a la larga distancia, imponiendo su ritmo de combate. Para el quinto, Chávez Jr. prácticamente se guardó las manos y aprovechó Cázares para retomar el control de la contienda, y para el sexto, con el corte severo en el párpado de Julio, el médico detuvo la batalla y ahí en la decisión técnica cayó el Junior.

Cázares, que derrotó al ‘Canelo’ en el amateurismo hace más de 15 años, mejoró su récord profesional a 12-0 con 5 nocauts, mientras que Julio César Chávez Jr. se quedó con marca de 51-5-1 y 33 nocauts.

“No sé con qué ganó la pelea, aparte que me pagó uno o dos cabezazos, le dan la decisión. No estoy enojado porque no me ganó, pero es como que me trajeron a hacerme la maldad”, dijo Chávez Jr. al finalizar la batalla. “Por supuesto (creo que iba ganando la batalla)”, sentenció el exmonarca mundial.

En la previa, nuevamente encendieron el ring los multicampeones Julio César Chávez y Jorge ‘Travieso’ Arce durante cuatro episodios en los que deleitaron con fuertes cruces, aunque era notable que su misión era entretener y lo lograron, aunque hacia el final, el cansancio de Julio permitió que cerrara mejor el ‘Travieso’. Al final entregaron un cinturón especial a JC Chávez por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).