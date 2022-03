El expeleador de ascendencia mexicana y excampeón de la UFC, Caín Velásquez, fue arrestado por presunta participación en un tiroteo la tarde del pasado lunes 28 de febrero en California.

De acuerdo con información de NBC Bay Arena, Velásquez habría sido encarcelado sin derecho a fianza hasta que los hechos se esclarezcan.

El departamento de policía de San José reportó un incidente en la intersección de la autopista Monterrey y la avenida Bailey, donde una persona resultó herida por un arma de fuego, destacando que las lesiones sufridas no amenazan con la vida de la víctima.

Units are currently at the scene of a shooting near the intersection of Monterey Hwy and Bailey Ave.

One adult male shot at least once transported to a local hospital with non-life threatening injuries.

One suspect in custody. Unknown motive or circumstances. pic.twitter.com/fIdzsa7Iaq

— San José Police Media Relations (@SJPD_PIO) March 1, 2022