Playa del Carmen, 19 de octubre.- El campeón defensor Brendon Todd, el mexicano Abraham Ancer y las estrellas Tony Finau y Rickie Fowler encabezan lista de los primeros jugadores confirmados para participar en la XIV edición del Mayakoba Golf Classic.

En conferencia de prensa virtual que se celebró el día de hoy, se presentó oficialmente la décimo cuarta edición del evento pionero del PGA TOUR en México, el Mayakoba Golf Classic, que se llevará a cabo del 3 al 6 de diciembre, en el campo de golf El Camaleón, en la Riviera Maya.

En la sesión se dieron a conocer algunos de los profesionales ya confirmados que sobresalen dentro del field de 132 jugadores que competirán por una bolsa de $7.2 millones de dólares, y un pase directo al Masters en Augusta 2021.

En un año sin precedentes, el Mayakoba Golf Classic se verá diferente debido a los nuevos protocolos implementados para la pandemia pero será igual de importante y especial como en todas sus ediciones.

Este histórico evento, continúa siendo el torneo que ha repartido más dinero en la historia del golf en Latinoamérica, con más de 68.4 millones de dólares durante las pasadas 13 ediciones y es el que ha brindado las mayores oportunidades para que los mexicanos y latinos se acerquen a las Grandes Ligas, como lo es el PGA TOUR.

“Hoy en RLH Properties, estamos orgullosos de que Mayakoba continúe siendo líder como embajador del juego del golf, y como desarrollo sustentable, convirtiendo al Mayakoba Golf Classic en la perfecta fusión de lujo, experiencia, golf y sostenibilidad”, dijo Borja Escalada, CEO de la empresa propietaria del complejo.

En tanto, Joe Mazzeo, director del torneo, adelantó que el campo El Camaleón, diseñado por el ex número uno del mundo, el australiano Greg Norman, mantiene el nivel como una de las mejores canchas en el PGA TOUR, aunado a la infraestructura hotelera de Mayakoba.

“El campo de golf El Camaleón se encuentra en perfectas condiciones y listo para recibir a las grandes estrellas del PGA TOUR”, dijo.

Asimismo, reconoció la confianza del PGA TOUR en Mayakoba y México para poder realizar esta edición especial durante estos tiempos sin precedente.

“Confirmamos que se seguirán todos los protocolos establecidos por el PGA TOUR frente a COVID- 19 para asegurar que el evento se pueda llevar a cabo de manera segura para todos los involucrados”, agregó.

Añadió que la lista de jugadores para esta edición empieza a tomar forma, con los estadounidenses Finau, con 31 años de edad, y No. 17 del Ranking Mundial Oficial de Golf (OGWR), regresa al Mayakoba Golf Classic, y lo jugará por quinta ocasión en su carrera como ocurrió durante las ediciones del 2014, 2016, 2018 y 2019; por su parte Fowler, el actual jugador 43 del mundo regresa por tercer año, luego de un año de ausencia por problemas físicos en 2019. Logró el subcampeonato en 2017, y un Top 20, en 2018.

Ancer, el tamaulipeco y estrella nacional, se encuentra como No. 21 del Ranking Mundial Oficial de Golf (OGWR) y participará en el Mayakoba Golf Classic por sexto año consecutivo; Carlos Ortiz, de Guadalajara, Jalisco, y quien tuvo el mejor desempeño de un mexicano en la historia del torneo, al terminar empatado en segundo lugar en la edición 2019, regresa por séptimo año consecutivo.

Añadió que también se suman al evento el venezolano Jhonattan Vegas y el argentino Emiliano Grillo y que entre las jóvenes estrellas, estarán el estadounidense Cameron Champ con 25 años de edad y con dos victorias en el PGA TOUR, y por tercera vez consecutiva, al noruego Viktor Hovland con 23 años de edad y número 29 del mundo.

Hasta ahora, los campeones pasados que estarán en la edición 2020 son los estadounidenses Brendon Todd, campeón defensor del torneo y número 39 del mundo, Patton Kizzire (2018), Pat Perez (2016), Charley Hoffman (2014), Brian Gay (2008) y el norirlandés Graeme McDowell (2015).

“Siempre es un privilegio regresar a Mayakoba, pero en esta ocasión será aún más especial, pues lo hare como campeón defensor”, dijo Brendon Todd. “El año pasado fue una semana increíble para mí, y realmente ansío competir nuevamente en El Camaleón. Es un campo especial que ofrece un divertido desafío a todos los jugadores. Y Mayakoba siempre nos ofrece la más cálida bienvenida y hospitalidad, así que siempre disfrutamos la oportunidad de visitar”, agregó.

De acuerdo con información que se propocionó, los estadounidenses Billy Horschel, con cinco victorias en el PGA TOUR y No. 35 del del Ranking Mundial Oficial de Golf (OGWR); Jason Dufner, con cinco triunfos en el PGA TOUR, incluyendo el PGA Championship de 2013; Brandt Snedeker, con nueve triunfos en el PGA TOUR; Stewart Cink, con siete victorias en el PGA TOUR y rankeado No. 3 del FedEx Cup, y Hudson Swafford, con dos triunfos en el PGA TOUR y clasificado No. 6 del FedEx Cup, también han confirmado su participación.

Asimismo, se espera que participen en el escoses Martin Laird, con cuatro victorias en el PGA TOUR y No. 4 del FedEx Cup; el inglés Luke Donald, quien jugará el torneo por tercera ocasión (2016 y 2019), y el noruego/mexicano Kristoffer Ventura, que jugará por segunda vez consecutiva. (Galu Comunicación)