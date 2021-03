Cancún, 30 de marzo.- La queretana Clarisa Temelo y el yucateco Alejandro Fierro se coronaron en la XIV Copa Yucatán de Golf que se realizó por esta ocasión en el corredor Cancún-Riviera Maya y organizado por el Comité Nacional Infantil-Juvenil de la Federación Mexicana de Golf.

Clarisa Temelo terminó con 220 golpes, siete arriba del par, mientras que Alejandro Fierro, con 214, uno arriba del par,

Este torneo de gran tradición para la familia del golf mexicano se jugó simultáneamente en los campos de Gran Coyote Golf y Cancún Country Club “El Tinto”, del 27 al 30 de marzo y tuvo dos elementos que motivaron a los campeones a cerrar con un mejor nivel.

Por un lado, Alejandro Fierro, de Yucatán Country Club, tiene la emoción de que su hermana, Isabella Fierro jugará el Augusta National Women’s Amateur, del 31 de marzo al 3 de abril.

“Mi hermana se esforzó mucho para jugar ese torneo y para llegar muy alto en el ranking mundial. La veo entrenar y me inspira para seguir entrenando y tratar de ganar torneos. Me dice que nunca me dé por vencido, que siga practicando, intentando, que una ronda mala no define quién eres”, comentó el campeón de la categoría 18 años y menores.