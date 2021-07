El Gran Premio de Australia, que debía disputarse el 23 de noviembre de este 2021, ha sido cancelado por segundo año consecutivo, según revelaron las autoridades de la carrera, así como también la propia Fórmula 1. La pandemia de Covid-19 y las estrictas restricciones en el país oceánico provocaron esta decisión.

A través de un comunicado, Paul Little, presidente del GP de Australia, informó la decisión de bajar la carrera en aquel país tanto para la Fórmula 1 en el Circuito de Albert Park, en Melbourne; como también la del Moto GP en el circuito de Phillip Island.

“Estamos profundamente decepcionados de que, por segundo año consecutivo, tanto los fanáticos de MotoGP como de la Fórmula 1 no podrán ver a los mejores pilotos y pilotos del mundo competir en los maravillosos circuitos del Gran Premio de Phillip Island y Albert Park”, anunciaron.

La idea es que el GP de Australia vuelva recién para 2022 con la situación sanitaria totalmente superada. “Me gustaría asegurar a nuestro personal, proveedores y socios motivados y profesionales, así como a la comunidad de eventos importantes y de turismo de Victoria que trabajaremos incansablemente para ofrecer estos eventos icónicos en 2022”, agregó Little.

We regret to announce that the 2021 #AusGP has been cancelled due to restrictions & logistical challenges relating to the ongoing COVID-19 pandemic.#F1 https://t.co/aDmCA8s6nx

— F1 Australian Grand Prix (@ausgrandprix) July 6, 2021