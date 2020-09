Cancún, 23 de septiembre.- El capitán Miguel Basulto enfrentó una noche de claroscuros pues aunque anotó el gol de la quiniela, también lo hizo en su propio marco para decretar el empate a un gol del Cancún Fc en su visita a Dorados de Culiacán.

Cancún FC ganaba con gol del capitán, Miguel Basulto y Dorados convirtió la igualada con autogol en los minutos finales.

La escuadra cancunense lo intentó, luchó, pero no pudo regresar a casa con una ‘dorada’ pesca y tuvo que conformarse con el empate (1-1) ante Dorados de Sinaloa, en el estadio ‘Banorte’.

El equipo que dirige Christian “Chaco” Giménez, desplegó un juego eficaz, inteligente, apretó al rival cuando tenía que hacerlo en busca de la posesión de la pelota y mejor todavía, impuso su estilo, dinámico, con toques de primera intención.

Dorados, en cambio, a pesar de que tuvo la primera clara del encuentro, apenas al minuto 12, a cargo de José Raúl Zúñiga, con un disparo que estrelló en el cancerbero, Guillermo Allison, comenzó a caer en el juego ríspido, provocando faltas sin ton ni son, perdiendo la intensidad de los primeros minutos.

El desconcierto de los sinaloenses fue bien aprovechado por los visitantes, que al margen del buen desempeño que tenían, concretaron una acción a balón parado.

Al 34′, Michell Rodríguez ejecutó una falta por el sector derecho al corazón del área, justo donde apareció el capitán, Miguel Basulto, quien en un par de ocasiones peleó el esférico en el área grande, hasta que con un derechazo, venció al portero, Luis Fernando López para inaugurar el marcador y convertir su segundo gol en la competencia.

Motivado por el gran momento futbolístico y psicológico, Cancún FC se lanzó con todo por el segundo, el que me diera tranquilidad y mayor presión a los anfitriones, que tuvieron la virtud, no obstante del calvario que ha vivido en su patio sin ganar en varios partidos, de no bajar los brazos.

Casi no atacó y cuando lo hizo, la diosa fortuna le sonrió, gracias al propio Basulto, con un autogol, al minuto 75.

Con el empate a 1, “El Gran Pez” estaba de regreso en el partido y ya al final, en el tiempo agregado, Eder Cruz llegó barriéndose a la portería, para empujarla, pero se quedó en el intento y el equipo de Cancún dejó de ganar puntos en casa de un Dorados que siguen sin ganar como locales.

Por su parte, el Cancún FC sumó doce puntos y mantiene por ahora la tercera posición, a la espera de conocer otros resultados.

En la séptima jornada, Cancún FC regresará a casa, al estadio ‘Andrés Quintana Roo’, para hospedar a Venados de Mérida, el martes 29 de septiembre a las 19:05 horas.