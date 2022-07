Cancún, 11 de julio 2022.- Bien mentalizados y sobre todo concentrados para conseguir la victoria, así saldrá el Cancún FC cuando visite pasado mañana en la Ciudad de los Deportes al Atlante, en partido de la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga de Expansión MX.

“El partido contra el Atlante será muy bonito, atractivo, pues como siempre saldrán a darlo todo, pero nosotros haremos lo mismo””, indicó el defensa lateral derecho Carlos Prieto, forjado futbolísticamente en Quintana Roo.

“Hay muchas cosas por mejorar, debemos concentrarnos más en los primeros y últimos minutos, Habrá que resaltar lo que estamos haciendo bien, como tener el balón y atreverse”, añadió, tras señalar que los atlantistas tienen rato que trabajan juntos, se conocen y juegan bien.

Con tres unidades, a raíz del éxito en Villahermosa, los pupilos del español Íñigo Idiákez vienen de caer en casa ante los Raya2, y ocupan la octava posición.

Los Potros de Hierro suman par de victorias ante el Club Atlético La Paz, 3-0, y los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2-1, para ser con seis puntos líderes de la competencia,

En su más reciente compromiso ante Cancún FC, en la quinta jornada del Clausura 2022, en el “Andrés Quintana Roo”, los entonces dirigidos por Federico Vilar, cayeron 2-1, con un doblete del argentino Ramiro Costa. Un autogol de Rolando González puso adelante a los de casa, al 36’.

Las novedades de los azulgranas son los defensas Rodrigo Guerrero (Tigres), Juan Antonio Portales (Alebrijes), Arturo Naelson Cárdenas (Pumas Tabasco), Emiliano Espinoza (Club Deportivo Guerreros Aztecas) y Jorge Santillana García.

También los volantes Edgar Jiménez (Club Deportivo Muxes), Juan Velásquez (Bravos de Ciudad Juárez Sub 20), Mauricio Galván (América Sub 20) y Daniel Lajud (Raya2), y los delanteros, Daniel López (Xolos de Tijuana Sub 20) y César López (Necaxa Sub 20). (Infoqroo)