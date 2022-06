Cancún, 03 de junio 2022.- El vicepresidente del club, Giovanni Solazzi, acompañado por Jonathan Hilderfab y Alejandro Vela, Director Deportivo y de Operaciones Deportivas, respectivamente, encabezan la bienvenida al estratega español en conferencia de prensa, en el Centro de Medios del Colegio Boston.

Cancún, Quintana Roo 3 de Junio de 2022.- Cancún FC presentó de manera oficial al español, Íñigo Idiákez, como su nuevo director técnico para el Torneo Apertura 2022 de la Liga de Expansión MX.

Giovanni Solazzi, vicepresidente del club, acompañado por Jonathan Hilderfab y Alejandro Vela, Director Deportivo y de Operaciones Deportivas, respectivamente, encabezaron la bienvenida al donostiarra en conferencia de prensa, en el Centro de Medios del Colegio Boston: “Es un entrenador con experiencia internacional, y como jugador estuvo en las mejores ligas del mundo, entre ellas España e Inglaterra. Tiene el perfil para dirigir en esta Liga y hoy nos acompaña con su cuerpo técnico. También contamos con ‘Chepe’ Guerrero, quien podrá transmitirle al cuerpo técnico todo el conocimiento que tiene del futbol”, sentenció Solazzi.

Por su parte, el otrora mediocampista de la Real Sociedad, con el que debutó en la Temporada 1992-1993 y jugó una década, hasta que, en 2002, formaría parte de Real Oviedo, agradeció la confianza que le brinda la directiva cancunense para asumir este gran reto en su carrera: “Encantado de que me hayan buscado y explicaran el proyecto. Es el que más me ha ilusionado, se trata de un buen reto e importante para mí. Es un equipo con gente joven y veterana, pero con mucha ambición. Los que me platicaron de qué se trataba, igualmente tienen esa ambición. La cultura que tenemos es de estar calladitos y trabajar mucho, así que vengo a trabajar (reitera), no de vacaciones”, apuntó el flamante estratega, quien firmó por dos años con la institución.

Derby County (First Division inglesa, segunda categoría del futbol de ese país), Southampton, Queens Park Rangers FC de la Football League Championship, además de integrar la Sub 21 de ‘La Furia Roja’, subcampeón de la Eurocopa en esta categoría (1996) e incluido en la plantilla que incursionó en los Juegos Olímpicos de Atlanta ‘96, considera su historial deportivo.

Ya como entrenador, asumió la dirección técnica de Cultural y Deportiva Leonesa, cargo que ostentó hasta abril de 2021.

Junto a Íñigo Idiákez, también fueron presentados a los medios de comunicación, los auxiliares técnicos, José Daniel ‘Chepe’ Guerrero y Manuel Esteban Roch, además del preparador físico, Javier González Fernández.

América, rival de lujo:

La directiva también anunció que el próximo lunes 13 de junio a las 19:00 horas, en el estadio ‘Andrés Quintana Roo’, Cancún FC será anfitrión de las Águilas del América, como parte de la preparación de ambos de cara a sus respectivos torneos, programados a partir del 24 de junio y 1 de julio, en el caso de la Liga MX.

Será el regreso de la escuadra azulcrema a este escenario, desde su última aparición, el sábado 23 de junio de 2018, cuando enfrentaron a los Potros de Hierro del Atlante, justamente en un duelo de preparación. Aquella ocasión, los visitantes impusieron condiciones (2-1).

Los boletos estarán a la venta, a partir de este sábado 4 de junio en la taquilla del inmueble y en línea, por www.mistickets.com.mx. Los precios serán los siguientes: 100 pesos (cabecera), 150 (gradas oriente), 250 (mini palcos oriente), 300 (gradas poniente) y 400 (mini palcos poniente), en ese orden.