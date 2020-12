Los pretendientes para el Canelo Álvarez continúan saliendo, tras convertirse en agente libre y ante su regreso el próximo 19 de diciembre, ya tendría compromisos listos para el 2021.

De acuerdo con los especialistas en boxeo, Edgar Berlanga, la nueva sensación del boxeo estaría negociando junto a Top Rank las negociaciones para una posible pelea entre ambos púgiles, considerados en la élite del deporte.

La pelea podría acordarse para finales de 2021 o bien para el 2022, de acuerdo a los compromisos de ambos boxeadores y los contratos que deban cumplir antes.

This first round was just mass destruction.

Sin embargo antes de seguir con las negociaciones, Berlanga deberá demostrar que tiene la calidad para pelear en contra de Saúl Canelo Álvarez, considerado uno de los mejores libra x libra del mundo.

Como posibles rivales ya aparecen en el escenario Jaime Munguía, otro al que se le reclama mayor nivel de oposición, y David Benavidez, quien perdió su título de peso súper mediano del CMB por no dar el peso para su última pelea ante Roamer Angulo.

Mientras que Canelo buscará regresar a un ritmo de competencia alto cuando enfrente a Callum Smith, luego de estar parado por más de un año.

🇲🇽 A pesar de las adversidades, nunca dejamos de trabajar. ¡Estamos listos!💥 Que comience #FightWeek

🇺🇸 Despite the adversities, we never stopped working. We are ready!💥Let #FightWeek begin.#CaneloSmith pic.twitter.com/g4YS8RkPuI

— Canelo Alvarez (@Canelo) December 13, 2020