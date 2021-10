El boxeo es uno de los deportes más riesgosos que existen por la cantidad de golpes que se reciben; Canelo Álvarez está muy consciente de esto, es por ello que uno de los mejores pugilistas mexicanos tiene una ‘costumbre’ un tanto impactante, pues él se despide de su familia antes de pelear por si no baja con vida.

Canelo Álvarez ha luchado contra algunos de los mejores boxeadores del mundo en distintas categorías, y sabe que los golpes a mediano o largo plazo lo afectan, es por ello que le da un adiós a su familia por si algo fuera de sus planes ocurre, aunque eso sí, dejó en claro que él ‘se iría haciendo lo que ama’.

La dura confesión del Canelo

En entrevista con Jorge Ramos, de ‘ESPN’, Canelo admitió que siempre se despide de su familia previo a subir al ring, pues nunca se sabe si va a recibir un mal golpe o un duro castigo, por lo que trata de ‘prevenirse’ y dejar con un buen recuerdo a sus seres queridos.

“Sólo Dios sabe lo que te puede pasar arriba de un cuadrilátero. Te puedes subir y ya no puedes bajar. Esa es la realidad. Es un deporte muy peligroso. Yo siempre me despido de mi familia antes de cada pelea porque uno no sabe si va a bajar o no. Pero al final de cuentas, lo que les digo es que no se preocupen, que voy a morir feliz porque es lo que amo”, dijo Canelo.