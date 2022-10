Qué imágenes tan gachas. No hay otra manera de decirlo. La represión policial en Argentina le ha dado la vuelta al mundo en los últimos días y es que, además de las noticias o los reportes, un video —surgido durante los disturbios en el partido de Boca Juniors contra Gimnasia— la verdad es que sí te saca mucho de onda.

Un camarógrafo de TyC Sports grabó el momento exacto en que un policía le disparó a quemarropa.

Mientras estaba trabajando, siguiendo los tumultos ocasionados por el partido de futbol, un policía salta la valla de seguridad, rodea a sus compañeros que van a caballo, carga el fusil y le dispara… directamente, justo frente a la grabación que millones han compartido.

Los violencia en el Boca contra Gimnasia

El juego de Boca contra Gimnasia era uno de los partidos más esperados de la Liga en Argentina, pues ambos se encuentran en la parte alta de la tabla, pero la violencia se salió de control. El futbol —que ya para esto quedó a segundo plano— se suspendió apenas a los 9 minutos por los enfrentamientos en las gradas.

Algunos fans bajaron a la cancha a refugiarse, pero fuera del Estadio la cosa estuvo más grave.

La policía de Argentina cerró las puertas y montó vallas de seguridad. Según los videos y el operativo, lanzaron gases lacrimógenos y bengalas mientras se armaban de fusiles cargados de balas de goma que no dudaron en usar.

Se confirmó la muerte de un fan de Gimnasia en manos de la policía. “Mi hermano fue a ver un partido de futbol como fue toda la gente a la cancha. A mi hermano y a las personas en la cancha los agredió la policía. Que den gracias que solamente pagó mi hermano porque pudo haber sido una tragedia“, decía su hermano en unas declaraciones tremendas.

Y ahí, entre todas las imágenes de susto de la violencia en el futbol de Argentina, se presentó la escena del camarógrafo de TyC Sports.

Le disparan a TyC Sports

El camarógrafo estaba trabajando afuera del Estadio cuando un policía le disparó a quemarropa. Directamente. El video está muy gacho, pero aquí les va. Lo pueden empezar en el 1:20:

Recibió tres balazos en la ingle y se está recuperando en el hospital.

“Lo que me llama la atención es que salta la valla y me dispara”, dijo el camarógrafo entrevistado por su propio medio, TyC Sports. “Cuando siento la quemazón y el dolor me agaché y me tiré al piso. Ahí vienen unos chicos y le decían: ‘¿Qué hacés? ¿No ves que le tiraste a un camarógrafo?’. El policía ni se inmutó, siguió disparando”.

Por su parte, el policía todavía no ha sido identificado públicamente aunque, según las autoridades, ya fue separado de su cargo. Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, comentó que lo despidieron al instante de ver el video.

“Eso fue una locura, no hay nada que pueda justificar la reacción de ese efectivo porque en esa zona no había tumultos ni nada”, dijo.